Ministrul Ioana Mihăilă spune că nu crede că al patrulea val va fi la fel de agresiv ca cele de la sfârșitul anului trecut.

„Nu cred, şi nimeni cred că nu crede, că există posibilitatea reală să mai atingem intensitatea valurilor doi şi trei din toamnă şi, respectiv, din iarnă”, a declarat ministrul Sănătății după ce a fost întrebată de jurnaliști dacă sistemul medical din România este pregătit să facă față unui al patrulea val.

Specialiştii epidemiologi se aşteaptă la un nou val al pandemiei în toamnă, al patrulea, dar intensitatea acestuia depinde de atingerea imunizării colectve, fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin COVID-19.

„Să facem nişte presupuneri în condiţiile în care nu ştim câte persoane vor fi vaccinate peste două sau trei luni, deşi avem nişte obiective clare, dar, din nou, obiectivele trebuie să fie şi atinse, cred că ar fi prematur”, a adăugat Mihăilă.

Ioana Mihăilă a explicat că modificările Ordinului 434 pe care le-a elaborat Ministerul Sănătății se referă la răspunsul întregului sistem în eventualitatea unui viitor val pandemic, amintind de etapele 1 si 2 de relaxare și de necesarul de paturi de la Terapie Intensivă.

Ministrul a asigurat că „noi suntem pregătiţi, am făcut cadrul legal pentru ca spitalele să poată să răspundă în timp util şi eficient. În plus, am cerut şi spitalelor şi direcţiilor de sănătate publică prin prevederile acestui ordin de a-şi elabora şi de a-şi asuma un plan de răspuns rapid în condiţiile în care situaţia se agravează. (...) Noi am luat ca termen de referinţă numărul maxim de paturi din valul pandemic cel mai sever, deci acolo am luat ca valoare de referinţă”.

„Estimările şi scenariile stau tocmai la baza redactării acestor modificări ale Ordinului 434. Acest ordin nu are doar rolul de a reglementa măsurile de relaxare de la nivelul spitalelor, ca să le spunem aşa, şi să fim în acord cu celelalte măsuri de relaxare, are şi rolul de a reglementa timpul de reacţie şi gradul de răspuns atunci când ne confruntăm cu un potenţial val patru. Deci acest plan reglementează şi această situaţie în care pandemia se agravează”.