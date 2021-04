Noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, susține că România o să primească bani de la Banca Mondială pentru modernizarea sistemului de sănătate.

„Pe planul național de redresare și reziliență săptămâna care a trecut colegii de la Ministerul Investițiilor și proiectelor europene au depus varianta intermediară la Comisia Europeană. Mâine o să avem o discuție tehnică. Suma alocată sănătății este de 3,4 miliarde de euro, dintre care 400 de milioane sunt proiecte care o să fie implementate de Ministerul Digitalizării, fiind proiecte care au legătură cu domeniul sănătății.

În privința celor în desfășurare la Banca Mondială cred că în următoarele săptămâni urmează să semnăm un acord suplimentar de 150 de milioane, care o să fie utilizați preponderent pentru construirea a două centre de arși: de la Târgu Mureș și București. De asemenea, a fost semnat și o să tragem bani din acordul de 500 de milioane de euro pentru indicatorii care sunt deja îndepliniți”, a spus Ioana Mihăilă, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul Sănătății a mai spus că va continua cu măsurile luate de Vlad Voiculescu, după incendiile de la Piatra neamț și Matei Balș. „Deja împreună cu colegii din cabinetul Vlad Voiculescu am demarat pași. Am semnat memorandumul de 50 de milioane de euro pentru a rezolva rapid problemele urgente. Rezolvăm acut și subacut situația. Cu Universitatea Tehnică am vorbit pentru a evalua structura din spitale”, a spus Ioana Mihăilă.