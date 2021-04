Interviu cutremurător de pe patul ATI dat de un solist de muzică populară. Bolnav de Covid, artistul bucovinean George Finiş a povestit cum s-a infectat cu virusul și acuză că unii dintre colegii de scenă nu au respectat regulile impuse de autorități. De pe 25 martie, cântărețul este internat la Spitalul Județean Suceava. Starea sa nu este una tocmai bună iar medicii au decis să îl conecteze la un aparat de oxigen. George Finiș este angajat al Ansambului artistic „Ciprian Porumbescu” -Suceava. Alți 13 colegi ai acestuia s-au infectat cu Sars-COV-2. Vă avertizăm că imaginile de mai jos sunt cu un puternic impact emoțional.

"Am avut colegi care nu au respectat. S-a dus de la unul la altul. De la o colegă la un coleg și s-a cam... S-au infectat , am făcut PCR după care toată lume și-a luat liber. Au restrâns activitatea, n-au băgat ... o colegă a fost mai rău. Sper să fie bine. Sunt căutat de medici. Toată lumea își da interesul și sper să plec cu fruntea sus mai repede. Nu am reușit, nu m-am vaccinat. Înainte de asta voiam să mă vaccinez. Am luat PCR sper să fie negativ. Sunt puternic nu am ce să spun. Nu-s ticălos, dar gândurile zboară", spune cântărețul în interviul acordat celor de la Monitorul de Suceava.