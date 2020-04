Interventii chirurgicale realizate cu SUCCES in cazul a doi pacienti diagnosticati si cu COVID-19

Neurochirurgii ieșeni nu au stat pe gânduri și au intrat imediat în sala de operații cu o femeie din Suceava, pentru a-i îndepărta o tumoare pe creier. Ea fusese depistată pozitiv acum 11 zile. 7 cadre medicale, echipate complet, au muncit mai bine de 4 ore pentru îndepărtarea tumorii. Acum pacienta este în stare bună, internată la Reanimare.



"Noi, neurochirurghii, suntem obisnuiti cu stresul si cu provocarile, daca doriti. Dar este o parte emotionala majora, pentru ca aceste echipamente de protectie modifica, daca doriti, modul de a face o interventie chirurgicala, cel putin la nivelul creierului. Noi nu gandim ca astfel de pacienti, cu COVID, sunt altfel de oameni. Au dreptul si merita sa fie tratati la fel ca si inainte de aceasta epidemie", a declarat medicul Lucian Eva, manager al Spitalului de Neurochirurgie “Nicolae Oblu” Iasi.



Și de la Spitalul Județean de Urgență Constanța vine o lecție de dăruire, profesionalism și, mai ales, curaj. Acolo a fost operată o fetiță de 7 ani infectată cu COVID, a cărei viață depindea de intervenția chirurgicală. Fetita a fost adusă la urgență de mama sa, pedata de 27 martie, pentru că avea dureri mari de burtă. Toată acțiunea s-a desfășurat contracronometru, în condiții sporite de siguranță.



"Interventia a durat 40-45 de minute - intervenitia in sine. Din punct de vedere medical, cu mult stres si cu destul de mult efort", a afirmat Florin-Daniel Enache, medic primar chirurg pediatru. Acesta povesteste ca in echipamentul medical de protectie folosit in cadrul operatiei simtea ca se sufoca si au fost momente cand a trebuit sa ia o pauza, iar inchiderea plagii s-a facut post operator.



La o săptămână de la operație, micuța a fost externată din spital. Fata va trebui însă să rămână 14 zile izolată la domiciliu împreună cu mama sa.

Mama a fost si ea testată, iar rezultatul a ieșit negativ.