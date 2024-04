Șefa achiziții PS1: Știți de ce mi-e frică? Eu mă trezesc la serviciu că am un singur om la Achiziții și care îmi spune că nu poate să facă. (....)Numai Andrei semnează, este singurul om care semnează de la Achiziții, doamna nu vrea să semneze.



Clotilde Armand: Sunteți plătite pentru a vă face munca, adică cum?! Munca înseamnă și să vă asumați. Faceți greșeli acolo sau care e problema?



Șefa achiziții PS1: Nu.

Clotilde Armand: Atunci?!



Șefa achiziții PS1: Explicația este că doamna este convinsă că noi facem lucruri ilegale.



Clotilde Armand: Ce lucruri ilegale?



Șefa achiziții PS1: Spuneți că eu m-am săturat de vorbe la colțuri. Haideți să stabilim odată cum le facem!



Clotilde Armand: Ăsta, cadrul care este pe milioane trebuie făcut, asta semnați!



Șefa achiziții PS1: Au fost în Greenfield sâmbăta, supărați colegii mei foc. După ce am fost o dată să vorbim cu toate asociațiile și cu toți oamenii, ne trezim că, de fapt, colectează uluitor de prost!



Clotilde Armand: La Greenfield? Da!



Șefa achiziții PS1: A venit directorul de la Poliția Locală, domnul Augustin nu știu cum… care zicea că are nevoie de hotărâre de la Consiliu Local ca să amendeze. (...) O să reluăm discuția și o să apelez la dumneavoastră dacă e nevoie și nu ne înțelegem.



Clotilde Armand: Cei de la Ordine Publică nu au voie sa dea amenzi?! E o prostie! Ei dau amenzi de mediu tot timpul.

