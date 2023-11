Salariile și pensiile nu țin pasul cu scumpirile, iar cele mai recente date de la INS (INTRA CARTON 1) arată că, deși rata inflației continuă să scadă ușor și a ajuns la 8,1%, prețurile alimentelor sunt în continuare uriașe. Ouăle, brânzeturile sau cartofii sunt în continuare în topul scumpirilor.

„Asta înseamnă că prețurile continuă să crească cu o rată medie de peste 8,1%. Atâta timp cât avem o rată a inflației destul de mare, iar la 8,1% mi se pare aproape dublă față de ce se întâmplă în țările occidentale”, a spus Adrian Negrescu - analist economic.

Iar de anul viitor prețurile vor exploda din nou. Anunțul a fost făcut chiar de la vârful Băncii Naționale a României și totul este pus pe introducerea noilor taxe.

„Politica fiscală și cea a veniturilor, riscuri în ambele sensuri, unele cum sunt masurile de majorare a unor taxe care se duc direct in preturi, in sens de crestere a preturilor”, a spus Mugur Isărescu - Guvernator BNR.

Datele INS arată că sunt puține alimente care au înregistrat ieftiniri. Printre ele făină, mălaiul sau uleiul. Și în timp ce analizele arată că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a adus scăderi de prețuri, președintele PNL, fostul premier Nicolae Ciucă mărturisește că mecanismul nu funcționează.

„Foarte onest am discutat. Se venise atunci cu o idee sa se aplice pe termen mai mare. Am discutat de 6 luni si la sfarsit am insistat si l-am rugat pe premier sa foloseasca un proiect pilot sa vedem daca functioneaza pe 3 luni, cum functioneaza. Asa s-a si intamplat si a fost aplicata pe trei luni de zile. Acum s-a extins cu inca 3 luni de zile si s-a largit si gama de produse doar ca am putut sa constatam cu totii ca nu funtioneaza asa si din discuriile pe care le-am avut cu producatorii rezulta foarte clar ca astfel de masuri se rasfrang la nivelul lor”, a spus Nicolae Ciucă.

Între timp, în alte țări europene, prețurile din magazine scad chiar și fără plafonări. O analiză făcută de jurnaliștii de la Varșovia arată că, la noi, prețurile sunt mai mari la produsele de bază decât în Germania sau Polonia.

Prognoza BNR arată că România ar putea încheia anul cu o inflație de 7,5%.

INFLAȚIA SCADE, PREȚURILE CRESC. CE ALIMENTE SUNT MAI SCUMPE

rata inflației octombrie 2023 - 8,1%

cartofi săgeată în sus 11,92%

ouă săgeată în sus 10,67%

brânzeturi săgeată în sus 11,95%

pește și conserve din pește săgeată în sus 16,55%

margarină săgeată în sus 13,24%

SURSA: INS



CE ALIMENTE S-AU IEFTINIT FAȚĂ DE ANUL TRECUT

ulei săgeată în jos 24,6%

mălai săgeată în jos 11%

făină săgeată în jos 20,02%

SURSA: INS