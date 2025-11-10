Incendiul a fost anunţat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, la faţa locului fiind trimis şi un echipaj SMURD.

"La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, fiind afectate şi altele două care se aflau în proximitatea acestora. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului”, informează, luni dimineaţă, oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

În urma incendiului nu au fost raportate victime.

Pompierii au stabilit, după ce au lichidat incendiul, că acesta s-a produs, cel mai probabil, de la un scurtcircuit produs la unul dintre autoturisme.