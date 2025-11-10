Incendiu puternic într-o parcare din Ploiești: patru mașini au fost afectate

Patru mașini au ars într-un incendiu izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o parcare din Ploieşti, două dintre acestea fiind complet distruse de flăcări. Din primele informații, focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la unul dintre autoturisme. 

Incendiul a fost anunţat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, la faţa locului fiind trimis şi un echipaj SMURD. 

"La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, fiind afectate şi altele două care se aflau în proximitatea acestora. Autoturismele erau parcate, nefiind persoane la bord în momentul izbucnirii incendiului”, informează, luni dimineaţă, oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova. 

În urma incendiului nu au fost raportate victime. 

Pompierii au stabilit, după ce au lichidat incendiul, că acesta s-a produs, cel mai probabil, de la un scurtcircuit produs la unul dintre autoturisme.