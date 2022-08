Persoanele aflate în vagoane au fost evacuate, inclusiv angajații de la Metrorex.

Conform primelor informații, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit într-o cameră tehnică, acolo unde au ars niște acumulatori. Circulația nu a fost afecatată de acest incident.

Incendiul a fost stins rapid de pompieri.

Incidentele nu contenesc la metrou. Metrorex a anunțat, duminică, 7 august, că în statia de metrou Piata Unirii 1, un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, posibila tentativa de suicid.

Circulatia trenurilor a fost reorganizata la linia 1 si s-a circulat in sistem pendula intre statiile Mihai Bravu si Eroilor 1 si Eroilor 1 - Crângasi. Echipajul SMURD a sosit imediat la fata locului si a intervenit pentru a acorda primul ajutor. Conform procedurilor interne, organele abilitate impreuna cu Metrorex vor deschide o ancheta de cercetare pentru a se stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul.