Încă un caz de coronavirus în politica din România! Ce mesaj a transmis politicianul infectat

Prefectul a adăugat că nu are simptome specifice COVID-19.



"În urmă cu câteva minute am fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, fiind confirmat cu virusul SARS-CoV-2. În cursul zilei de ieri (sâmbătă n.r.), pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu cu persoane pozitive, am fost testat, cu rezultat pozitiv astăzi (duminică n.r.). Starea mea de sănătate este bună, nu prezint simptomatologie specifică COVID-19", a precizat Florin Constantin Homorean.



El le-a transmis locuitorilor judeţului să fie responsabili.



"Fac un apel la responsabilitate pentru toţi cetăţenii din judeţul Olt! Virusul nu iartă pe nimeni! Vă doresc multă sănătate!", a afirmat Homorean.



Vineri, şi şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Mihai Mihalache, unul dintre adjuncţii săi şi alţi doi poliţişti au fost confirmaţi cu COVID-19.