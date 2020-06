Încă 8 asistenți medicali de la SJU Bistrița, depistați cu CoVid-19

„Din păcate, starea de relaxare nu aduce vești bune, iar lucrul acesta se vede în numărul pacienților, dar se vede și în rândul persoanlului medical. trecută am avut un asistent medical, care lucra la CT, dar în urma anchetei am testat contacții lui. Primul contact test este partenera lui care e asistentă medicală la neurologie. Am testat-o și am constatat că și ea este pozitivă. Drept urmare ne-am dus mai departe cu testările la personalul din cadrul secției de Neurologie și ieri am depistat pozitive încă 8 asistente medicale – 7 de la neurologe și una de la secția ATI. Astăzi, pe lângă ancehta epidemiologică, am demarat o anchetă administrativă, pentru că se pare că relaxarea nu e doar în rândul populației ci e și în rândul personalului medical. Prima măsură pe care am luat-o în această dimineață a fost suspendarea medicului șef de secție și a asistentului șef de la secția Neurologie pe perioada desfășurării anchetei. Dacă se va constata că lucrurile nu au fost corespunzător la nivel de secție, probabil că voi lua și alte măsuri. Deocamdată suspendarea acestor două persoane este temporară, până definitivăm ancheta„, a declarat Gabriel Lazany, managerul SJU Bistrița.

