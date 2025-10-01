Capitala menține tariful neschimbat

Bucureștiul rămâne printre puținele orașe unde prețul gigacaloriei nu se modifică. Costul rămâne de 330 de lei, la fel ca iarna trecută. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a explicat: „Nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față. Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii.”

El a adăugat că principala soluție pentru a reduce presiunea asupra bugetului public este modernizarea sistemului de termoficare: „Ca să micșorăm subvenția înseamnă să reabilităm cât mai mult din sistemul de termoficare, ca pierderile să scadă.”

Vestul țării, în topul scumpirilor

La Timișoara, tariful ajunge la 466 de lei pe gigacalorie, după ce primăria a redus subvenția. Pentru un apartament cu două camere, facturile ar putea fi mai mari cu aproximativ 100 de lei față de anul trecut. La Oradea, locuitorii achită în prezent 435 de lei, dar autoritățile nu exclud noi creșteri pe parcursul iernii.

La Mangalia, costul gigacaloriei este de 400 de lei, iar la Buzău 377 de lei. Constănțenii plătesc 350 de lei, însă aici subvenția locală este printre cele mai generoase. Costul real de producție depășește 1.000 de lei, ceea ce înseamnă că municipalitatea acoperă o diferență de peste 700-800 de lei pentru fiecare gigacalorie livrată.

Brașov, cel mai mic tarif, dar puțini abonați

În Brașov, populația achită 280 de lei fără TVA, unul dintre cele mai mici tarife din țară. Totuși, doar aproximativ 5.000 de gospodării mai sunt racordate la sistemul centralizat. Primarul George Scripcaru a declarat că investițiile sunt în curs, pentru a preveni scumpirile viitoare: „Am izolat, să zic așa, într-o zonă bine conturată, avem investiții pe care le derulăm acum, din punct de vedere al schimbării rețelelor de transport de agent termic, care sunt foarte vechi și care necesită investiții.”

Bacău, plan pentru eliminarea subvențiilor până în 2030

În Bacău, primarul Lucian Viziteu a anunțat o reducere accelerată a subvențiilor, ca parte a unui plan prin care acestea vor fi eliminate complet până în 2030, conform legislației. „Anul acesta am accelerat și am scăzut-o și mai mult, deoarece nu mai sunt fonduri.”, a precizat edilul.

El estimează o creștere de aproximativ 25% a facturilor în această iarnă și a criticat lipsa unui mecanism național de sprijin: „Guvernul României de aproximativ doi ani de zile a închis mecanismul prin care distribuiau, sprijineau cumva populația pentru sezonul de iarnă. Din păcate, au continuat practicile prin care s-au dat pur politic bani, cum a fost o hotărâre de guvern din decembrie anul trecut, prin care doar o serie de municipalități au primit bani, cu toate că nu aveau nevoie.”

Viziteu a oferit exemple concrete, menționând că orașe precum Cluj-Napoca și Oradea au beneficiat de sprijin guvernamental, în timp ce Bacău sau Craiova nu au primit finanțare, deși se confruntă cu presiuni bugetare serioase.

