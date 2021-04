Un ursulet a dat lovitura in padure. Totul s-a intamplat in Caras Severin, acolo unde un "blanos" a luat un sac de porumb dintr-un observator al unui punct de hranire al animalelor salbatie.

Animalul a profitat de faptul ca nimeni nu era prin zona si a fugit cu cerealele.

"Suntem in cautarea unui mic hotoman care ne-a lasat fara un sac de porumb. Semnalmente: blanos, simpatic, ingenios, micut, bun catarator, traieste in padurile administrate de Ocolul Silvic Teregova, are nas fin si abilitati in "subtilizarea" lucrurilor", este anuntul postat de Romsilva.