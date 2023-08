Între timp, cei care au reușit să se salveze din calea flăcărilor privesc cu groază casele distruse. Cei care locuiesc lângă stația GPL își aduc aminte fir cu fir cum s-a dezlănțuit iadul.



„Am auzit o explozie foarte puternică, a început casa să cutremure, era mult fum, eram la dormitorul care are vedere spre stația, iar mai apoi a început explozie după explozie. Eram afară și am văzut cum a sărit peste strada din bazinele cu gaze și a luat imediat foc la cei doi morți și la alt vecin care e afectat”, a declarat o localnică.

„Sunt unu dintre locatarii, proprietarii, care se află față în față cu stația GPL. Am fost plecat și aseară am venit din Anglia aflând de necaz. Fetițele sunt bine au fost preluate de un locatar, însă tata e incubat, e șa spitalul Floreasca cu arsuri pe 90% din suprafața corpului. Am înțeles că sunt consecințe grave pentru sănătate. Nu mă simt atât de preocupat de cerințe, cât mă preocupă sănătatea familiei. Nici nu mai avem unde să mai stăm că n-a mai rămas nimic din casă, absolut nimic. Totul e la pământ”, spune un locuitor care avea casa vizavi de stația GPL.