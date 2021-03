Fotografiile postate pe Facebook ca majoritatea usilor sunt "peticite" cu carpe sau cu hartii. Explicatia se gaseste in cuprinsul postarii: "temperatura in saloane e intre 14 si 17 grade Celsius".

In plus, in diverse locuri din cladire, se pot observa mopuri si galeti: "Ploua si in spital, nu doar afara", mai arata autorul postarii.

Fotografiile lui Ionel Iloae mai arata aparatura medicala noua, cel mai probabil nefolosita, depozitata pe holuri.

"Despre problemele legate de reteaua electrica si de evacuarea apelor uzate nu pot spune nimic. Cert este ca foarte multa aparatura medicala sta nefolosita", mai spune Ionel Iloae, jurnalistul care a vizitat unitatea medicala de la Letcani.

"Chestia aia de la Letcani poate fi numita oricum, dar nu spital. Sunt containere cu aparatura medicala in ele, nu spital. (...) Ar fi, teoretic, 20 de paturi ATI intr-un modul iar alte 20 intr-un modul fara sas (acea usa glisanta care separa zona de acces de salon), dar nici ele nu pot fi folosite dupa standarde", a mai scris jurnalistul iesean.

Spitalul modular de la Letcani a fost bugetat in vremea guvernarii PSD de catre Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Popa declara, pe 21 aprilie 2020, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia, cu o valoare a contractului de 13,2 milioane de euro.

Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.

In cele din urma, unitatea mobila a fost pusa in functiune tarziu, in toamna, dar a functionat doar cateva saptamani, din cauza gravelor deficiente constatate.