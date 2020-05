Imaginile surprind un prim vehicul de poliţie care pare blocat în mijlocul drumului, huiduit şi în care se arunca cu obiecte. Poliţiştii de la bord încearcă să îi determine pe manifestanţi să se dea înapoi. Poliția din New York a deschis o anchetă, după cum relatează CNN.

#ICYMI: @NYCMayor delivers remarks on a video circulating social media of officers in a marked police vehicle being surrounded by protesters in Brooklyn. pic.twitter.com/Spdap8o1og