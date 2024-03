"Numai Simona poate şti cât de repede vrea să revină şi cât de bine ar putea juca acum. Eu zic că este o performanţă ceea ce s-a obţinut la TAS. Problema este că a durat mai mult procesul decât decizia de nouă luni. Procesul a durat un an şi şase luni şi decizia este de nouă luni. Asta este problema. Ea o să joace, nu are problemă de tenis să facă performanţă, probabil că va primi wild card la toate turneele la care doreşte ea să joace şi atât. Ştiţi că sunt mulţi care se accidentează nouă luni şi revin după un an, nu este o problemă asta. Simona Halep ar putea reveni în top, e tânără, la nivel fizic stă bine Nu are nicio problemă, a fost numărul unu. În plus ea s-a pregătit în toată perioada asta cât a fost procesul şi nu cred că are o problemă de formă de joc. Nu are meciuri, asta este altceva, dar are antrenament", a declarat Năstase.



Primul număr 1 din istoria clasamentului ATP consideră că avocaţii angajaţi de Halep merită felicitaţi pentru decizia obţinută la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.



"Nu este o problemă a României, este problema ei, este un succes al avocatului, care trebuie felicitat. Probabil că dacă se duceau peste ei mai devreme nu mai dura un an şi şase luni. Nu au făcut treaba asta, dar dacă au reuşit până la urmă să obţină nouă luni este foarte bine", a mai spus Ilie Năstase.



Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).