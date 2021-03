Andreea Moroșanu, fiica agresorului de la Onești, a mărturisit faptul că a încercat să intre în contact cu tatăl ei chiar în momentele în care acesta luase ostatice două persoane. Ea a contactat autoritățile de la Bacău și de la București, s-a prezentat și a explicat că dorește să ajute. Cu toate astea, autoritățile au ales să-i închidă telefonul în nas, fără vreo explicație.

"Am sunat la Poliția Bacău, la Poliția București și m-am recomandat, am detaliat această poveste și mi s-a închis telefonul în nas. Mi s-a închis telefonul în nas. Mi s-a spus că "nu cred că tu ai vreo treaba" și că autoritățile își vor face treaba.

Uitați la ce dezastru s-a ajuns din cauza acelor autorități care nu au luat nicio măsură.

Eram dispusă să fac orice voia el (n.r. tatăl), o minciună, o hârtie, că să nu se ajungă la această nenorocire.

Pur și simplu mi s-a închis telefonul. Am sunat și la București și mi s-a închis telefonul și acolo. Am sunat pe numărul de fix. De la București mi s-a închis telefonul, nici nu m-au lăsat să vorbesc.", a mărturisit femeia în direct la Realitatea PLUS.

"În momentul de față, de la Parchetul Onești mă hărțuiesc că să dau declarații. Pentru ce? Nu am fost implicată în absolut nimic. Stau și urlă la mine pentru a mă prezența să dau declarații. Nu am fost prezentă la față locului și în momentul asta sunt amenințată.

Domnul Neagu de la Onești de la Parchet. Pentru că i-am spus că o să părăsesc țară, am făcut cerere pentru a mă duce la mama mea, am lăsat număr de telefon și e-mail, a trebuit să mă interesez singură dacă mi se permite intrarea acolo. Când m-a văzut, m-a întrebat ce caut eu acolo.

Mi-au spus că va trebui să mă prezint, să dau cu subsemnatul. În momentul respectiv am deschis ușa și am vrut să plec și m-au întrebat ce fac acum, vreau să fug de ei?", a mai declarat femeia.