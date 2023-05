Paleții cu ajutoarele de la Uniunea Europeană au sosit la primării, iar autoritățile au început rapid distribuirea lor. Problemele au fost constatate abia după ce beneficiarii au început să vină unii după alții cu pungile înapoi.

Unii primari spun ca desi paletii cu pachete au venit sigilati, beneficiarii au venit cu ele inapoi pentru ca lipsesc alimente precum malai, orez, conserve sau compoturi.

Primarul din comuna vrânceană Fitionești a constatat chiar că s-a umblat la pachete înainte ca acestea să fie ambalate în paleți.

"Cand am desfacut folia de pe palet, am vazut scociul dat. Nu era cum erau ambalate inainte. Am intrebat vicele si i s-a spus ca e scociul defect. Am primit sesizari de la cetateni ca dispar unele produse. Nu aceleasi din fiecare pachet", a declarat primarul comunei Fitionești Iordache Cazacu.

Prefectul de Vrancea a decis sistarea lor. El a declarat că firma distribuitoare ar putea pierde banii dacă se dovedește că ar fi implicați.