Horoscopul zilei, vineri 9 iunie 2023. Astrele aduc o zi cu confuzii între fantezie și realitate

Luna din Varsator face o puternica cuadratura cu Mercur in Taur, dar apoi aluneca in Pesti blanzi pentru a se odihni putin. Mercur face sextil cu misticul Neptun, ceea ce face dificil sa se vada diferenta dintre fantezie si realitate. Din fericire, Luna se va alatura apoi magistralului Saturn, ajutandu-ne sa folosim aceasta energie magica in cele mai productive moduri posibile. Creativitatea si responsabilitatea merg mana in mana.