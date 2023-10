Horoscopul zilei ne mai spune că din fericire, Luna apoi lucreaza fara efort cu puternicul Marte, oferindu-ne o pasiune si asertivitate. Mentine un echilibru intre bunatate si onestitate.

Horoscop zilnic BERBEC

Daca nu ai avut inca sansa sa iesi undeva relaxant pentru o vacanta incantatoare, foloseste zilele urmatoare sa te inspire sa faci asta. Daca ai tanjit sa inveti mai multe despre un anumit subiect, participarea la un workshop si combinand asta cu o calatorie vor functiona foarte bine, in special daca mergi si cu un prieten. Poti intalni pe cineva fata de care sa simti ceva romantic.

Horoscopul zilei TAUR

Uneori, modul de a te simti mai bine despre viata poate fi acela de a petrece timp reincarcandu-ti bateriile si luand in calcul moduri de a rezolva aspectele care iti consuma energia. Daca ai nevoie de timp doar pentru tine pentru asta, dedica-l. Ai putea descoperi ca practici precum yoga sau tai chi te ajuta sa te simti mult mai stapan pe sine si echilibrat, permitandu-ti sa spui NU atunci cand este nevoie si sa te tii de cuvant.

Horoscop azi GEMENI

Azi si in zilele urmatoare, oportunitatile romantice sunt foarte posibile, indiferent daca esti singur sau nu. O prietenie se poate dezvolta in ceva mai mult sau o atractie poate merge la urmatorul nivel. Si daca esti intr-o relatie de lunga durata, acum este o buna ocazie sa redescoperiti pasiunea dintre voi. Si o colaborare creativa poate aparea, una in care sa te simti foarte bine.

Horoscop zilnic RAC

O decizie de a-ti reorganiza bucatatie sau poate sa schimbi ceva in felul in care te alimentezi poate duce la un efort nou de a-ti imbunatati starea de bine. Cel mai important este ca Universul te incurajeaza sa te gandesti sa ai mai multa grija de tine. Putin mai multa atentie pe ce iti este bine poate crea o diferenta mare in lumea ta. Bucura-te si de noi activitati si experiente care iti vor creste starea de bine.

Horoscopul zilei LEU

O conversatie te poate duce mai adanc in lumea altei persoane si asta e ceva ce poti savura, in special daca te ajuta sa lucrati la un proiect impreuna sau sa deveniti prieteni mai buni. Soarele se afla in zona ta personala si te poate sustine sa fii ocupat in treburi domestice si cu oportunitati de a-ti imbunatati lookul locuintei. Idei frumoase si pline de imaginatie te vor inspira.

Horoscop azi FECIOARA

Daca esti tentat sa torni apa rece peste o idee curajoasa, abtine-te. Soarele in Balanta te poate impinge sa crezi ca ea nu este posibila si, privind datele concrete, asa ar parea. Totusi, Universul nu este mereu logic, din fericire, si multe fenomene apar si se intampla in ciuda a ce credem noi ca este real sau posibil. Planifica rational dar lasa si mana sortii si a coincidentelor sa isi joace rolul.

Horoscop zilnic BALANTA

Tema expresiei de sine a fost o tema a ta de ceva vreme, insa acum calitatile tale magnetice pot straluci. O legatura frumoasa ce implica pe Mercur poate fi perfecta ca sa te ajute sa iti trimiti mesajul in lume si sa atragi atentia pe care o meriti. Te vei mai simti bine si daca descoperi mai multe despre imprejurimile tale locale. Cineva interesant poate fi foarte atras de tine.

Horoscopul zilei SCORPION

O stare de tanjire pe care o ai poate fi asociata cu vremuri fericite sau cu experiente din trecut cand te simteai in pace cu viata iar trairile pe care le ai de atunci sunt puternice, scrie Sfatul Parintilor. Daca esti in acest caz si te regasesti gandindu-te la trecut, fa un pas in spate pentru ca nu este nevoie sa revizitezi acele locuri din amintiri ci doar sa te relaxezi in prezent si sa traiesti clipe de multumire alaturi de persoane dragi povestind despre ele.

Horoscop azi SAGETATOR

Este posibil sa fii motivat sa petreci mai mult timp pe felul in care arati, mai ales daca trebuie sa participi undeva. Venus te sustine cu caldura sa faci orice doresti ca sa iti cresti increderea in tine si sa stralucesti si sa te simti pregatit pentru orice vine. Te duci la o intalnire romantica ? Putina pregatire va face ocazia sa fie deosebit de placuta.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Desi te afli acum intr-o energie astrala foarte practica, totusi visele tale vor fi de o importanta speciala zilele urmatoare, chiar te vor scoate din rutina zilnica. O viziune sau o fantezie pot fi cheia unei dorinte a inimii si daca vei reflecta la ea, te vei simti inspirat sa faci ceva ce te face mai fericit si te lasa energizat si incantat de viata ta curenta.

Horoscopul zilei VARSATOR

Desi vesela Venus a fost in sectorul vietii tale sociale ceva vreme, o aliniere incantatoare iti poate trezi dorinta sa te conectezi la oameni ce sunt pe aceeasi lungime de unda cu tine. Ai putea fi atras de intelectul cuiva si de abilitatea de a discuta lucruri ce te intereseaza cu adevarat. Tu apreciezi tot ce inseamna umor, deci daca un prieten te face sa si razi, este cu atat mai bine.

Horoscop azi PESTI

Scanteile pot zbura prin aer acum, ceea ce poate fi motivul pentru care vei impresiona pe cineva ce poate fi in pozitia sa te ajuta sau care este autoritate pentru tine cumva. Cu expresivul Mercur intrand in Balanta, ideile creative pot tasni si te poti simti atras sa colaborezi pe o idee care sa te puna sub lumina atentiei. Si iubirea cu un coleg poate fi o alta posibilitate reala.

