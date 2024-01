Continuand parcursul sau prin zodiac, Luna se intalneste apoi cu Marte, planeta pasiunii si actiunii. Sentimente puternice ar putea suprasolicita autocontrolul si ambitia noastra intr-un mod similar! Noroc ca avem o pauza cand Luna colaboreaza cu vindecatorul ranit Chiron pentru a aduce inapoi in echilibru sufletele noastre.

BERBEC

Gandirea iti este foarte clara astazi si vei vedea ca lucrurile in general curg lin si bine. Perspectiva ta despre cum vrei sa evolueze lucrurile este in aliniere cu ce se intampla acum in viata ta. Cu alte cuvinte, faci totul asa cum trebuie. Fii tu insuti astazi si lasa alti oameni sa se alinieze ei natural la modul tau de a gandi. Nu este nevoie sa te ascunzi de adevarul a cine esti si cum gandesti doar ca sa corespunzi.

TAUR

Nu esti tipul de persoana careia sa ii placa sa deruleze o viata conventionala mereu. Tu nu te temi de necunoscut si adori lumile si culturile noi ce iti stimuleaza imaginatia si fanteziile. Uneori ai dorinta sa iti schimbi complet viata ! Astazi vei fi incantat sa gasesti directii neobisnuite care sa duca si sa deschida orizonturi noi vietii tale, chiar si doar pe segmente mici si aparent banale. Din lucruri mici ies cele mari si bune.

GEMENI

Sensibilitatea iti este chiar puternica astazi si vei vedea ca perceptia si intuitia ta despre multe sunt directe si la obiect. Tine minte asta ca sa ai succes astazi pentru ca nu ai nevoie sa fii prea convingator sau sa manipulezi pe cineva sa faca ceea ce doresti tu sa faca. Mai mult ca sigur ca vei obtine rezultatele dorite doar conectandu-te la natura ta delicata, receptiva. Lasa-te purtat de ritmul Universului.

RAC

Fii atent ca exista o predispozitie astazi ca tensiunile sa creasca destul de mult din pricina nivelului ridicat emotional pe care il poti atinge. Ti se pare ca toata lumea are ceva cu tine dar mai mult ca sigur este doar paranoia rezultata din imaginatia ta directionata gresit. Nu te mai lasa dus de val de scenarii nebunesti care nu au sustinere in realitate. Oamenii au tendinta astazi sa actioneze in baza unor impulsuri animalice.

LEU

Lumea probabil ca nu se va invarti in jurul tau astazi, deci obisnuieste-te cu asta. Desi nu este informatia pe care doreai sa o auzi, este totusi ceea ce ai nevoie sa auzi ca sa te mentii cu picioarele pe pamant. Foloseste-ti pasiunea incredibila ca tu sa fii cel ce are grija de altii. Gandeste-te mai putin la tine si mai mult la cei din preajma ta, in special la membrii familiei. Tine aproape de casa si ai grija de sarcinile domestice.

FECIOARA

Bunul Samaritean din tine se pare ca se duce la culcare astazi. Tu esti obisnuit sa gandesti la altii si la nevoile lor inainte sa te gandesti la tine. Insa astazi lucrurile se schimba. Cu adevarat ii vei uimi pe cei din jurul tau. Se pare ca ai gasit o noua libertate. Ceva te face sa te eliberezi partial sau total de vechiul tau fel de a fi in care altii sunt pe locul 1 in viata ta si simti o implinire atunci cand realizezi ca se poate trai si cu tine pe locul 1 in viata ta.

BALANTA

Te poti simti mai lent decat de obicei astazi desi energia generala astrala a zilei este mai agitata si intensa. Instinctul tau razboinic ar prefera mai degraba sa stea acasa pe canapea linistit decat sa iasa in lume la bataie. Este in regula. Mai mult ca sigur, pur si simplu ai nevoie de o pauza de la tendinta ta de a domina. Tine minte ca un lider bun isi ia si timp sa stea detasat si sa reflecte la evenimente recente pentru a-si face o buna strategie pentru viitor.

SCORPION

Toata lumea stie ca esti o persoana mentala si determinata. Mereu ai o dispozitie activa. Ai o abilitate naturala sa depasesti toate obstacolele si sa te absorbi toate energiile care vin in ajutorul tau. Se pare ca astazi puterea aceasta a ta va fi reintarita urmare a contactului cu unii oameni din anturajul tau. Cat timp stii ca cei cu care te inconjori te influenteaza, alege constient sa ai in preajma oameni ce iti dau putere si inspiratie.

SAGETATOR

Tu esti o persoana foarte toleranta si saritoare cand vine vorba de cineva din anturajul tau. Este probabil din cauza personalitatii tale altruiste. Dar tu gandesti totodata si ca fiecare trebuie sa aiba propriile experiente. De aceea se si spune ca invatam fiecare din greselile noastre, scrie SfatulParintilor. Prietenii sunt norocosi sa aiba un om ca tine in apropierea lor. Astazi iti vei da seama ca e bine pentru toti sa lasi experientele fiecaruia sa se deruleze fara sa te amesteci in numele faptului ca iti pasa.

CAPRICORN

Astazi nu este o zi in care sa stai singur. Din cand in cand ai nevoie de timp doar tu cu tine pentru a te echilibra si vedea incotro doresti sa ti se duca drumul fara sa fii influentat de viziunile celorlalti. Insa astazi nu e una din acele zile. Iesi cu cineva undeva unde nu ai mai fost sau unde ai fost demult si iti este dor. Ca sa profiti de oportunitatea zilei, incearca sa ramai deshis si disponibil.

VARSATOR

Urmatoarele saptamani vor fi pline de schimbari in viata ta personala. Relatiile iti vor evolua. Intr-adevar, ai relatii pline de intelegere si armonie cu prietenii tai dar trebuie sa iti mai domolesti personalitatea puternica si sa ii lasi si pe ceilalti sa se exprime mai mult. Asadar, incepand de azi incearca sa ramai vigilent. Pana la urma, nu poti sa impui mereu punctele tale de vedere altora, oricat de corecte sunt si oricat de mult ai dori.

PESTI

Astazi poti da ochii roata in tau si constata ca viata iti este plina de oameni destul de neinteresanti. Sunt toti la fel si se potrivesc perfect societatii conservatoare in care traiesti. Dar nu vrei sa fii ca ei si doresti sa cunosti oameni diferiti, mai plini de viata, mai nonconformisti. Poate esti prea departe de ei. Ai nevoie de intentia de a-i intalni, apoi de disponibilitatea sa faci actiuni concrete, adica un pic de efort sa ii gasesti si sa petreceti timp impreuna. Fa-ti un plan de bataie.

