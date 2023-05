Horoscopul zilei BERBEC

Ai fost extrem de ocupat in aceste ultime luni, lucrand ore in plus la birou, socializand cu cine a fost nevoie pentru cariera ta. Acest tip de comportament poate sa duca la fenomenul de lumanare arsa la ambele capete si nu atrage un rezultat bun. Ai nevoie asadar de mult timp in liniste, solitudine, ideal alaturi de cineva de suflet, scrie Sfatul Parintilor. Se prea poate ca partenerul tau romantic tanjeste dupa tine si ar sari sa faca orice ca sa te aiba mai mult in preajma, dar prezent cu sufletul nu doar cu trupul.

Horoscopul zilei TAUR

Asteapta-te azi ca energiile planetare sa iti ridice nivelul de constiinta. Poti sa te tot gandesti la acei oameni necajiti pe care ii stii sau de care afli din media, sau la copiii orfani sau la cei bolnavi, reflectand la felul in care esti si tu conectat cu ei si ce responsabilitate ai fata de umanitate. De ce sa nu pui putini bani deoparte pentru o actiune caritabila aleasa dupa inima ta ? Daca simti asemenea nevoie, nu ezita sa actionezi !

Horoscopul zilei GEMENI

Azi poti avea ocazia data de viata sa iti inghiti ambitia si mandria si sa dai satisfactie altei persoane, ceea ce este dificil pentru tine. Incearca sa te concentrezi pe motivele bune pentru care supunerea este benefica si lucreaza asupra emotiilor tale de frustrare, respirand aer curat profund, chiar si doar de la fereastra sau balcon. Te poti astepta sa primesti vesti din alte surse care sa te calmeze. Relaxeaza-te in companie placuta pe seara, macar si telefonic.

Horoscopul zilei RAC

Energia planetara face ca ziua de azi sa fie mai potrivita pentru contemplare in loc de actiune. Daca simti nevoia sa faci ceva imperativ, nu face. Amana deciziile, odihneste-te. Daca te simti la fel maine, e in regula sa actionezi. Daca te afli in mijlocul unui conflict la munca, incearca sa nu iei partea nimanui. Spune oricui iti cere opinie ca ai nevoie de timp ca sa te gandesti mai bine. Ia in calcul sa ai macar o ora de meditatie. Cuvantul de azi e liniste.

Horoscopul zilei LEU

Indiferent care sunt miscarile astrelor azi, pentru tine in aer e pasiune si romantism deci profita de aceasta atmosfera. Te simti mai apropiat sufleteste de altii si simti o profunda recunostinta fata de oamenii care sunt in viata ta la acest moment. Construieste ziua de asa natura incat sa muncesti mai putin si sa dedici mai mult timp persoanei speciale din inima ta. Fii deschis sa impartasesti ce simti si ce gandesti azi.

Horoscopul zilei FECIOARA

Unele vesti primite azi de la un membru de familie pot sa nu iti fie pe plac. Insa daca lasi timpul sa se aseze si te gandesti mai bine, iti vei da seama ca lucrurile nu sunt asa de negative cum credeai. Asigura-te ca ai toate informatiile inainte de a decide orice actiune. Trebuie sa fii sigur ce este cel mai bine in situatia respectiva.

Horoscopul zilei BALANȚA

Trebuie sa iti cantaresti limitarile fizice ale perioadei versus dorinta ta de a face totul si a avea totul pus la punct. Risti sa te epuizezi si sa te imbolnavesti exact cand termini tot. apeleaza la ajutorul altora daca poti pentru toate acele sarcini marunte de zi cu zi care trebuie facute. Cu siguranta sunt si altele care pot fi amanate. Aceste zile de izolare sunt si despre a invata ca nu totul trebuie sa fie acum, acum, azi, azi. Sanatatea este prioritara !

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi poti realiza mai bine sau chiar pentru prima data ca partenerul iti este si cel mai bun prieten si suflet pereche sau invers, ca un prieten iti poate fi suflet pereche. Petreci timp mult cu aceasta persoana ? Ganditi la fel? Va bazati unul pe celalalt, va imputerniciti ? Daca nivelul de afectiune este ridicat, poate il si exprimati. Daca nu ai curaj sa vorbesti, recurge la un gest.

Horoscopul zilei SĂGETATOR

Te-ai putea simti ciudat fata de restul lumii acum, tanjind dupa timp in liniste si solitudine. Vezi daca ai cum sa echilibrezi timpul petrecut cu familia cu timpul dedicat doar tie. Poti gasi ore pretioase in zori, doar pentru tine, cand e liniste si pace. Daca nu te scoli devreme, poti oricand sa iti dedici ore in singuratate in biblioteca. Acest tip de timp este vital pentru echilibru si reenergizare.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Tu ai un fel de a fi cald si sensibil iar azi te poti simti destul de atras sa iti exprimi sentimentele fata de altii. Romantismul iti este foarte prezent in minte, precum si orice subiect ce tine de senzualitate. Daca cumperi haine (online desigur), vei fi tentat catre cele care iti exprima partea pasionala pe care o ai. Nu ezita sa iti scoti la lumina aceasta componenta, mai ales ca partenerul va aprecia din plin.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Astazi poate fi o zi provocatoare pentru ca poti avea in conflict dorintele cu solicitarile. Pe de-o parte, te simti obligat de cariera ta sa iti faci treaba si sa indeplinesti solicitarile angajatorului tau. Pe de alta parte, cei dragi te solicita sau le e dor de compania ta mai mult si ar dori sa aiba parte mai mult de tine. Nu exista un raspuns usor intre cele doua situatii, dar poti gasi un mod fie sa delegi din sarcini fie sa le amani ca sa dedici mai multe clipe celor pe care ii iubesti.