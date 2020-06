Horațiu Molodvan: Masca de protecție - un element de siguranță ce trebuie menținut în această etapă

Nu s-a luat inca decizie (privind renuntarea la purtarea mastii de protectie - n.r.). (...) Masca este o masura extrem de utila. Stiu ca sunt si pareri contra, dar nu provoaca chiar asa de mult disconfort, asa ca in acest moment este un element care trebuie mentinut", a afirmat Moldovan, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.

Secretarul de stat si-a argumentat afirmatia precizand ca pacientii care au simptome sunt cei care pot propulsa virusul prin tuse, stranut.

"La ei este evident ca masca are un caracter esential. Noi recomandam purtarea mastii pentru ca oamenii nu stiu cu cine au de-a face, in sensul de cu ce persoane intra in contact. Este o masura de prudenta pe care noi o consideram ca este utila in aceasta etapa", a aratat Horatiu Moldovan.

Secretarul de stat a atras atentia asupra faptului ca unul dintre cele mai importante lucruri in combaterea unei epidemii este acela de a ne feri de locurile aglomerate. "Distanta sociala trebuie sa existe in toate locurile unde se organanizeaza activitati, inclusiv in cazul teraselor, al plajelor. Daca oamenii pastreaza distanta sociala de 1,5-2 m, atunci cu siguranta ca nu vor fi problm", a afirmat el, referindu-se la noile masuri de relaxare dispuse incepand cu data de 1 iunie, cand terasele si accesul la plaje a fost permis de catre autoritati.

Pe langa purtarea mastii, instituatiile mentionate de legea in vigoare si pastrarea distantei sociale, igiena personala, in speta spalarea mainilor cu apa si sapun, este importanta pentru a preveni infectarea, a mai spus Moldovan.