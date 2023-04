Piața muncii se va schimba din temelii, in urma unei decizii adoptate de Uniunea Europeană. Salariile angajaților nu vor mai fi ținute la secret. In plus, acestia vor putea să reclame diferențele salariale între femei și bărbați, iar companiile care practică acest lucru vor fi sancționate. Schimbări vor exista și în cazul persoanelor care caută locuri de muncă.