Herman Berkovits a precizat că Hamas a căutat motive pentru a porni conflictul, având susținerea Iranului.

”E o teroare grozavă”, a spus medicul, care a subliniat că, fără scutul antirachetă, situația ar fi fost catastrofală.

”Conflictul a izbucnit dintr-un motiv foarte simplu: Hamas a căutat un motiv să arate că ei conduc poporul arab. A fost o discuție între câțiva proprietari evrei și arabi privind niște locuințe, Curtea Supremă trebuia să dea un verdict, nu l-a dat și a izbucnit conflictul. Hamas a început să ne bombardeze deodată, în prima zi au lansat peste 1.000 de rachete.

La noi, școlile sunt închise în sudul Israelului. Familii cu copii dorm în buncăre, e o teroare grozavă.

Poporul evreu este foarte puternic, Hamas nu înțelege că suntem o armată și o țară puternică.

Avem grijă să nu atingem populația, noi nu tragem în populație, ci în obiective militare. Ei aruncă rachete fără sfârșit, dacă nu am fi avut scutul antiaerian, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat... Acest scut ne protejează, dar nu 100%, 90%. Din 100 de rachete care sunt trimise, 10 pot cădea pe noi, dar nici acestea nu sunt exacte, pot cădea pe spații verzi sau unde este populație. Ieri am înmormântat un copil de 6 ani, o schijă i-a tăiat gâtul...

Hamas are rachete și bani de la Iran, majoritatea trec prin tunele subterane din Egipt. Fac și ei rachete, dar sunt mai simple. Cele care au ajuns în Ierusalim au fost ale Iranului. Hamas are programul să șteargă Israelul de pe fața pământului. Am putea distruge gruparea în câteva ore, dar nu vrem să facem acest lucru. Ne apărăm viața, nu avem niciun interes să luăm viața altora”, a spus medicul.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c