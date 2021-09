Dragoş Săvulescu a anunţat că se va adresa către CEDO. „Acum simt că domină un sentiment de dreptate, ceea ce este rar pentru mine, pentru că până acum, după ce am trăit în România, aveam sentimente negative față de justiție. Această fostă țară comunistă a demonstrat că nu are încă o cultură a statului de drept. Din acest motiv, am suferit timp de 16 ani de încălcări ale autorităților, deoarece cazul meu a început în România. Sunt recunoscător Curții de Apel din Marea Egee pentru că a respins extrădarea mea și pentru că a respectat dreptul european. De asemenea, îi sunt recunoscător avocatului meu, Michalis Dimitrakopoulos, pentru că este pur și simplu grozav. Chiar dacă am trecut prin atâtea greutăți, am avut norocul să mă aflu în Grecia, o țară europeană care are un sistem juridic atât de bun, care datează din cele mai vechi timpuri”, a declarat omul de afaceri român.

„În afară de faptul că am pierdut bani și timp, am suferit foarte mult din cauza atacurilor venite din partea presei, bazate pe știri false. Am suferit daune psihologice, iar soția mea nici măcar nu putea să doarmă și să mănânce. Ne-a afectat sănătatea, imaginea, viața profesională. Trebuie să cerem Guvernului României să plătească pentru acest prejudiciu grav și cred că avem multe motive legitime să cerem acest lucru. Dacă România va implementa o justiție reală și se va baza pe legislația europeană, nu voi avea nicio problemă să mă întorc. De fapt, mi-e teamă că autoritățile române mă vor lua în vizor. Având în vedere circumstanțele, dacă mă întorc, s-ar putea să inventeze un alt caz și să facă o altă arestare ilegală”, a mai spus fugarul.

Dragoş Săvulescu este condamnat în România şi căutat de autoritățile din țară. El se află momentan în Italia, acolo unde a fugit în timp ce aștepta sentința instanței. În această vară, a fost reținut în Grecia, în timp ce se afla în vacanță în Mykonos. Curtea de Apel a Mării Egee din Syros a respins extrădarea în România şi l-a lăsat să plece în Italia.