Global Sumud Flotilla (GSF), organizatorii misiunii, au anunțat că o navă sub pavilion portughez a fost lovită de o dronă în timp ce era ancorată în afara portului Sidi Bou Said din Tunisia. Ei au precizat că toți cei șase pasageri și membrii echipajului sunt nevătămați.

Un reprezentant al Gărzii Naționale din Tunisia a transmis pentru Agence France-Presse că „nu a fost detectată nicio dronă” și că ancheta este în desfășurare.

Flotila a plecat din Barcelona și a ajuns în Tunisia

Nava umanitară, parte dintr-o flotilă mai mare, a pornit din Barcelona săptămâna trecută și a sosit în Tunisia duminică. GSF a declarat că „barca familiei” a fost avariată în apele tunisiene, iar puntea principală a fost afectată.

În mai multe videoclipuri postate pe Instagram, reprezentanții GSF au afirmat că un „dispozitiv exploziv” a provocat un incendiu la bord, dar echipajul a reușit să stingă flăcările.

Tunisia respinge ipoteza atacului cu dronă

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale a Tunisiei a declarat pentru Mosaique FM că informațiile privind un atac asupra flotei „nu au niciun fundament real”, conform Reuters. El a explicat că inspecția preliminară a arătat că explozia ar fi provenit din interiorul navei.

Reacția raportorului ONU pentru Drepturile Omului

Francesca Albanese, raportor special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și rezidentă tunisiană, prezentă și în videoclipurile distribuite de GSF, a comentat situația. Ea a afirmat că, dacă incidentul ar fi confirmat, ar reprezenta „un atac și o agresiune împotriva Tunisiei și a suveranității tunisiene”.

Într-o postare pe platforma „X”, Francesca Albanese a anunțat că se află în portul Sidi Bou Said și „încearcă să afle adevărul împreună cu autoritățile locale”.

