Pedeapsa lui Sorin Oprescu este prea mare, susţine Gigi Becali. Omul de afaceri a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că 10 ani de închisoare ”îl omoară” pe fostul primar. Acesta a fost dat în urmărire internațională, asta pentru că nu a fost găsit la domiciliu pentru a fi dus la închisoare. Instanţa a decis că Sorin Oprescu trebuie să execute 10 ani şi opt luni de închisoare pentru constitutirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani.

"De Oprescu am înțeles că au fost probe, că au declarat martori, oameni, denunțuri. Să știți că atunci când omul e nevinovat, judecătorul îi da 3 ani, când este vinovat îi da 10 ani. El a fost condamnat pe drept, doar că e prea mare pedeapsa. Nu-i dai 10 ani că vrei să îl omorî. Oprescu dacă rămânea la pușcărie în România nu mai ieșea de acolo. Îi dai 3-4 ani. A fost drept, nu spun că trebuia să facă corupția pe care a făcut-o, dar nu 10 ani. Dacă a plecat, eu va spun că un om care are experineta pușcăriei, în România nu se poate face pușcărie pentru că este un stat criminal din punctul asta de vedere", a spus Becali la Realitatea PLUS.