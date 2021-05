Ghid practic de alegere a unei firme de servicii funerare (P)

Ca și în cazul altor servicii, cei care au nevoie de o firmă de pompe funebre aleg adesea internetul sau mai exact Google, tastând în câmpul de căutare expresii ca “servicii funerare în apropiere” sau “servicii funerare in Bucuresti”, “pompe funebre București” etc. după care pot explora câteva din primele rezultate afișate de Google înainte de a alege o agenție funerară pe care să o contacteze.

Dar este asta cea mai bună modalitate de a găsi o firma funerară pe care să o contactezi?

Oprește-te câteva secunde, punându-ți întrebarea câtă cercetare sau prospectare a pieței ai făcut pentru ultima ta achiziție majoră? Fă un efort să-ți amintești cu acuratețe cât mai mare. Când vine vorba de achiziționarea unui nou autovehicul sau planificarea unei vacanțe, consumatorii pierd adesea ore, zile sau chiar săptămâni cercetând, evaluând și comparând diferitele opțiuni disponibile. Serviciile funerare ar trebui tratate cu aceeași atenție și seriozitate.

La o trecere sumară în revista, costul mediu pentru pachete funerare complete aflat în oferta firmelor de pompe funebre apreciate, care oferă produse de calitate și servicii funerare non stop in Bucuresti, este între 4.500 și 5.000 de lei. Însă dacă tot vei plăti atât pentru o înmormântare completă, în luarea unei decizii ar trebui să conteze mai mulți factori decât lista completă de servicii și produse care să satisfacă atât cerințele legale cât și ritualurile tradiționale și religioase.

Când începi să cauți o casă funerară de calitate, sunt câteva aspecte demne de luat în considerare.

Politică de prețuri onestă și transparentă

Sunt multe decizii de luat la planificarea unui serviciu funerar. În discuțiile de la agenția de pompe funebre, trebuie să te asiguri că ai parte de onestitate și transparență. De asemenea, aranjamentele funerare iți vor solicita luarea multor decizii importante. E necesar să te asiguri că directorul funerar iți poate răspunde clar la întrebări, risipindu-ți nelămuririle și discutând procesul in detaliu.

Experiență

Trebuie să fii sigur că vei colabora cu o agenție funerară cu o bună reputație și personal cu experiență. Fă-ți timp să citești recenziile online și ce părere au cei care au apelat deja la serviciile agenției. Oferă și suport moral? Sunt atenți la nevoile clienților? Fac pentru familie ceva suplimentar față de angajamentele contractuale pentru a le îmbunătăți gradul de confort psihic și ușura povara sufletească? O agenție funerară profesională va oferi mai mult decât e inclus în pachetul funerar achiziționat.

Serviabilitate si adaptabilitate

Trebuie ca agenția funerară pe care o alegi să fie capabilă să se adapteze satisfăcător la necesitățile și trebuințele tale si familiei tale, fie ele religioase, culturale sau de altă natură.

