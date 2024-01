Temperaturi extrem de scăzute s-au înregistrat și la -18,6 C Târgu Secuiesc (-18,3 C) dar și la Întorsura Buzăului (-17,8 C). La Bacău au fost -17,4 C, la Iași -17 C, iar la Rădăuți, -17,1 C. La București minima a fost de -9,4 C, arată hărțile ANM, potrivit HotNews.ro.

Gerul face prima victimă. O femeie de 59 de ani, din județul Iași, a fost găsită înghețată în curtea casei

Temperaturi ceva mai ridicate s-au înregistrat în vestul țării. Astfel, la trei stații meteo au fost minime de -4,9 și -4,8 C (Ștei, Holod, Chișineu Criș).

La Brașov au fost -14,1 C, la Cluj au fost -9,9 C, la Sibiu -9,7 C, iar la Constanța -7,7 C.

Miercuri la prânz, maximele vor fi cuprinse în țară între -4 și +4 C.

Joi dimineața minimele vor fi între -10 C în Transilvania și -1 C în Dobrogea, iar maximele zilei vor fi mai ridicate decât miercuri: interval -2 C, +7 C.

