"Prezenta lui Coldea alături de Soros nu e o noutate. Din 2009 coldea a fost apropiat de echipa asta. S-a implicat in manifestațiile de la Roșia Montană generate de Soros.



În timp ce era general SRI a fost cu oamenii lui Soros la Bruxelles.



Este prima data când o spun, i-am prevenit pe oamenii din Serbia ce urmează - in Serbia, Bulgaria si Rep. Moldova li se pregătește modelul românesc, modelul imaginat de Soros si aplicat de Coldea si Kovesi. Coldea trebuia, la presiunile lui Soros, să fie șeful comunității europene de informații, sprijinit de Franța. Instituția nu s-a mai înființat ca sa fie blocat Coldea. a fost panica in toată Europa



Legătura dintre ei e veche, dar legătura financiara e complicata si gravă. Nu întâmplator se duce Coldea în Albania.



COLDEA, CLOTILDE SI SOSOACA sunt susținuți din Franța. Macron forțează militarizarea Europei si înființarea unor servicii secrete. Coldea își dorește, cu sprijinul lui Macron si Soroș să fie șeful comunității. Macron îl susține pe Coldea si in România și în exterior din Franța îi vine forța lui Coldea", a explicat Gelu Vișan, la Culisele Statului Paralel..