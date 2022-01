„Acum 2 zile am avut putina durere în gat. "Am stat cu geamul deschis", mi-am zis. Seara, am avut si ceva temperatura (pana în 38) si a început sa-mi curgă nasul.

Am făcut doua teste rapide acasă (la interval de câteva ore), ambele pozitive. Am decis sa-mi fac si evaluarea COVID la Nasta, diagnosticul fiind confirmat 100%.

Am luat legătură cu medicul de familie și cu cel care-mi tratează boala autoimuna. I-am asigurat ca sunt ca și cum as avea o răceală banala, de genul celor mai simple. "Ai trei doze, Gelu, 99% o sa ai o forma foarte ușoară". Doamne ajuta sa fie asa. Pana acum, fix asa este!

Urmează 7 zile acasă cu ceva paracetamol. De maine, muncim și on-line!