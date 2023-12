Sprijinindu-ne în naturalețea și spontaneitatea „subiectului” prins de aparatul foto, fotografia câștigătoare de anul acesta de la Comedy Wildlife Photography Awards ne duce într-o călătorie în lumea amuzantă a cangurilor. Jason Moore, câștigătorul marelui premiu, ne-a surprins cu o imagine comică a unui cangur în ipostaza de chitarist rock, al cărui titlu inteligent "Air Guitar Roo" adaugă un plus de savoare și umor.

Fotografia lui Jason s-a remarcat printre cele 5.300 de lucrări trimise de 1.842 de fotografi din 85 de țări. Fotografia câștigătoare a marelui premiu a fost făcută în suburbiile din Perth, Australia, când Jason a vizitat un câmp de flori sălbatice pentru a face câteva fotografii cu mai mulți canguri adulți care se jucau.

„Îmi plac foarte mult câteva imagini pe care le-am surprins", a spus Moore într-un comunicat. „Nu mulți oameni știu că toți cangurii sunt în mod normal destul de docili și chiar puțin plictisitori de cele mai multe ori, ca să fiu sincer. Cu toate acestea, când am văzut acest cangur lovind corzile unei chitare imaginare în aer, mi-a adus imediat un zâmbet pe față și am știut că am surprins ceva cu adevărat special”, a declarat marele câștigător.

Premiul Creatures of the Air: „Unexpected Plunge" Vittorio Ricci, Africa de Sud

Premiul Creatures Under the Water: „Otter Ballerina" (vidra cu înveliș neted), Otter Kwek, Singapore

Premiul Peoples Choice: „Dispute" (sticlete), Jacek Stankiewicz, Polonia

Mențiuni notabile:

„Bau!" (cangur gri) Lara Mathews, Australia

„The Rainforest Dandy" (maimuță) Delphine Casimir, Bali

Premiile Comedy Wildlife Photography Awards au fost lansate în 2015 de Paul Joynson-Hicks MBE și Tom Sullam pentru a crea o competiție axată pe latura optimistă și plină de umor a fotografiilor cu animale sălbatice, asumând în același timp un rol esențial în promovarea conservării faunei sălbatice.

