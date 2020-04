Gabriela Firea, precizari despre testarea bucureștenilor pentru coronavirus. Cine are prioritate

Conform unui comunicat remis marți, PMB explică "intentia de realizare a unei testari (screening sistematic) in Bucuresti, in baza unui studiu stiintific elaborat de Institutul National de Boli infectioase 'Prof. dr. Matei Bals', in vederea stabilirii nivelului de circulatie al SARS-CoV-2 in Capitala".



Primaria Capitalei transmite ca a incheiat, pe 27 martie, un protocol cu Institutul Matei Bals, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) si cele sase primarii de sector.



Protocolul prevede in detaliu atributiile fiecareia dintre partile semnatare, potrivit sursei citate.



"PMB, ASSMB si primariile celor 6 sectoare ale Capitalei si-au asumat rolul de a asigura un sprijin logistic actiunii de testare, in timp ce aspectele de ordin stiintific sunt gestionate de Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals, institutia medicala care coordoneaza studiul si colaboreaza cu European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) pentru stabilirea modalitatii de esantionare si pentru analiza datelor", se arata in document.



PMB (prin ASSMB) a cumparat 8.400 de teste pentru antigen SARS CoV-2 si 5.400 de teste rapide COVID-19 pentru Imunoglobuline G/M, in timp ce fiecare primarie de sector a achizitionat cate 1.000 de teste pentru antigen SARS CoV-2 si 1.000 de teste rapide COVID-19 pentru Imunoglobuline G/M, conform sursei citate.



Totodata, "Primaria Capitalei, prin ASSMB, a achizitionat si va pune la dispozitia Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals toate echipamentele de protectie necesare pentru protectia personalului medical si a soferilor (halate chirurgicale, viziere, manusi, masti FFP2, solutii antiseptice, truse de urgenta, materiale necesare activitatii de testare in teren, etc)".



PMB adauga ca fiecare primarie de sector va trimite invitatii persoanelor selectate in cadrul esantionului de testare.



In plus, acestea si-au asumat "receptionarea si centralizarea raspunsurilor la invitatia de participare la testare, programarea pe zile/ore a persoanelor care au raspuns afirmativ la invitatie si stabilirea, impreuna cu Politia locala din subordine, a traseului echipei de testare".