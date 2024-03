Gabriela Firea nu are resentimente! Aceasta a declarat că nu contează ce își dorea anterior, respectiv să candideze la Primăria Capitalei, ci doar decizia luată de coaliție. Totodată, Firea spune că locul primit la europarlamentare nu este un premiu de consolare.

„Și când lucram în presă am ajuns la un nivel profesional și s-au luat anumite decizii, m-am dus înapoi pe teren și mi-am făcut treaba și am ajuns în fruntea acelor redacții. Nu sunt omul care să nu pornească de la zero.

M-au zugrăvit ca pe o persoană care își dorește puterea absolută. Nu este adevărat. Sunt un om de echipă”, a spus Gabriela Firea.