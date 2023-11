Nu este „o pomană” sau o „cheltuială inutilă”, cum vor spune unii, ci un proiect extrem de util pentru familiile care au copii cu această dizabilitate și care reușesc cu greu să primească astfel de servicii medicale. În plus, acest sprijin ajută la prevenirea apariției unor boli care le-ar putea afecta și mai mult sănătatea.

Am susținut mereu că acești copii și adulți trebuie ajutați. În mandatul de primar general al Capitalei, am propus și consilierii generali PSD au votat un ajutor de 1.000 de lei pentru fiecare copil cu handicap și de 500 de lei pentru fiecare adult cu dizabilități. Mă bucur că zeci de mii de familii primesc astfel un sprijin extrem de important și au putut achita tratamente și terapii necesare sănătății. De asemenea, am inițiat și aplicat proiectul care prevedea gratuitate pentru aparatele mobile și fixe necesare copiilor, precum și tratamente gratuite în cabinetele stomatologice de pe lângă școli, licee și facultăți, dotate și echipate ultra-modern.

Felicitări pentru munca depusă colegilor mei din Partidul Social Democrat – deputata Laura Vicol, senatorul Claudiu Mureșan și senatorul Ionel Cristescu”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de socializare.