„Viața politică într-un an pre-electoral este una dinamică, cu reorganizări, negocieri, discuții și posibile alianțe, aspect care ține de normalitate, până la urmă, într-o democrație vie și reală. Important este ca deciziile politice să coincidă cu așteptările electoratului, să vizeze capacitatea de a implementa proiectele pe care oamenii și le doresc.

În toate alegerile politice pe care le-am făcut, am ținut cont de ceea ce mi-au spus cetățenii, de mesajele și feedback-ul primit din partea celor care mi-au acordat încrederea la alegerile din 2020. În ultimele luni au existat unele propuneri pentru următorul mandat din mai multe zone politice, iar acest lucru mi-a oferit confirmarea că viziunea de dezvoltare a orașului, în actualul mandat, a fost una corectă, iar investițiile realizate sau în curs de realizare îi mulțumesc pe oameni, indiferent de simpatiile sau apartenențele lor politice.

După cum se știe, am optat să accept susținerea echipei PNL, pe care o consider capabilă să implementeze această viziune, o echipă puternică pe care o cunosc și de care municipiul nostru are nevoie pentru a-și continua dezvoltarea.