Vântul puternic a avariat clădiri în aproape fiecare regiune din Polonia, iar cele mai grave pagube au fost în vestul ţării. La Cracovia, doi muncitori au fost ucişi şi alţi doi răniţi când vântul puternic a doborât o macara.

Furtunile violente din Germania au ucis şi două persoane, după ce maşinile lor au fost lovite de pomii care au căzut din cauza vântului puternic. Zeci de mii de gospodării au rămas fără curent electric. În nordul Germaniei trenurile au fost oprite, iar aeroporturile au anulat multe zboruri tot din cauza furtunilor extrem de violente.



În Marea Britanie, meteorologii au emis un cod roșu din cauza furtunii. Vântul va atinge și 160 de km pe oră în zonele de coastă. De altfel şi transportul rutier, aerian şi naval urmează să fie anulat, iar unele linii electrice vor fi și ele oprite.

