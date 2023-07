Pisica neagra, vineri 13, oglinda sparta ori sarea varsata? Ce superstitie te sperie? Oricat ai incerca sa nu crezi in ele, parca tot te gandesti ce ti se poate intampla in caz ca iti trece o pisica neagra prin fata ori daca ai spart oglinda pe care o aveai in geanta. Cumva, o perioada mai lunga ori mai scurta, depinde de cat de mult crezi in faptul respectiv, tot astepti sa apara ceva rau in viata ta. Exploreaza temerile pe care le ai, in functie de semnul tau astrologic, si afla si de ce se sperie celelalte zodii.