Potrivit autorităţilor, peste 6.000 de oameni au participat la a cincea noapte de proteste care a avut loc la Barcelona. În total, nouă persoane au fost arestate în Catalonia, inclusiv trei minori. Totodată, alţi nouă oameni au fost răniţi în timpul ciocnirilor violente cu forţele de ordine, iar doi dintre ei au avut nevoie să fie transportaţi la spital.

Pe Passeig de Garcia, o stradă celebră pentru magazinele sale, mai multe vitrine au fost vandalizate de manifestanţi, care au spart și geamurile sălii de concerte Palau de la Musica.

Pablo Hasel: Luxury stores looted and vehicles ablaze in Barcelona protests

Protesters took to the streets of Barcelona for the fifth consecutive night on Saturday following the arrest of Catalan rapper Pablo Hasel. Shot them protests are one thing thugs robbery another #Spain pic.twitter.com/hIBr6R6Aul