Imaginile au apărut pe Twitter și înfățișează un gard închis la culoare care a fost ciuruit în timpul unei rafale. În jurul găurilor lăsate de gloanțe, ucrainenii au desenat câte patru petale albe, făcând astfel să pară că pe gardul atacat de ruși sunt desenate flori.

Residents of #Hostomel in #Kyiv region drew flowers around the traces of bullets on the fence.

