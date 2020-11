FOTO | Nou spital modular, la Miercurea Ciuc

”Spitalul județean nu este spital-Covid, suntem spital de urgență și trebuie să asigurăm îngrijirea proprie și a pacienților care se prezintă la noi cu alte afecțiuni. Cu câteva luni în urmă, am creat zona tampon în interiorul spitalului, dar având în vedere creșterea numărul pacienților, mai ales numărul pacienților infectați cu SarS-CoV-2, am considerat că este mai sigur ca zona tampon să fie scoasă din clădirea spitalului. Cu ajutorul Consiliul Județean, așa am început amplasarea acestui spital modular. Deocamdată, păstrăm funcționale și zonele tampon din interiorul spitalului. Aici vor fi internați pacienții care se prezintă cu diferite afecțiuni, dar și cu suspiciunea infecției SarS-CoV-2, aici începem tratamentul, efectuăm investigațiile necesare și după rezultatele primite pacienții for fi transferați la Șumuleu sau pe alte secții a spitalului”, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Konrád Judit.

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, a precizat că cea mai bună soluție a fost închirierea containerelor, pentru care se plătește a chirie lunară de 2.900 de euro. În plus, autoritățile au mai achitat 11.960 de euro pentru livrarea și asamblarea containerelor, transmite realitateadeharghita.net