"Acesta e adevăratul război popular al Ucrainei. Putin n-are nicio șansă să-l câștige. În fotografie sunt oameni care blochează invadatorii ruși la Energodar. (...) Avem nevoie ca partenerii să ajute Ucraina să se apere singură. Mai ales din aer. Închideți spațiul aerian acum," a scris Dmitro Kuleba pe Twitter.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4