Intitulat „Marele An al Victoriei, 2021”, filmul de 110 minute a descris o serie de realizări de-a lungul anului, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea, construcția de rachete și eforturile de a învinge pandemia.

Naratorul a lăudat în mod repetat astfel de proiecte ca semne de „victorie” conduse de un Kim vizibil mai slab în greutate, în conformitate cu documentarele anterioare folosite de mass-media de stat pentru a crea un cult al personalității semi-divine în jurul său.

