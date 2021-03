Cecilia Grecu povestește că mascații au bruscat-o, au amenințat că îi omoară câinele și au refuzat să prezinte un mandat sau să spună cine și de ce sunt acolo.

”Totul a început la ora 05:30. Ne-am trezit cu mascații în curte, încercând să-mi împuște unul dintre câini care lătra și sărea la ei. Au intrat în casă, ne-au luat din pat, în pijamale.

Familia mea trece printr-o tragedie, l-am pierdut pe soțul meu....

Ne-am trezit cu ei în curte. Am încercat să o protejez pe fiica mea, am ieșit cu mâinile sus pentru că așa mi-au strigat.

Au avut un limbaj execrabil, sunt niște brute, așa s-au purtat cu noi și așa remarc de ceva vreme că se poartă cu toate persoanele la a căror locuință descind.

Țipau la mine să iau câinele că îl omoară, pe unul l-au lovit. O împingeam pe fiica mea în spate, am vrut să mă culc peste câine.

Țipam să îmi lase câinele în pace. Am întrebat cine sunt, dar sub nicio formă nu au deschis gura să se prezinte. Au intrat abuziv peste mine și fiica mea. Lor le era teamă de câine, care voia să ne protejeze...

M-au bruscat, am semne pe corp. Faptul că m-au bruscat apare și pe una dintre filmările făcute de fiica mea, care a suferit un atac de panică. Am sunat la 112 pentru a solicita un echipaj de poliție și serviciul SMURD. Domnul polițist de la 112 mi-a închis telefonul în nas, eu plângeam și i-am spus că suntem terorizați de mascați. Cu siguranță îl deranjam la ora aceea...

Oamenilor legii, dacă îi pot numi ala, le-a luat zeci de minute să își dea seama că au greșit adresa. Casa era pe cu totul altă stradă, Privighetorii, numărul imobilului este 26. Adresa noastră este Strada Primăverii, 26A. Suspectul căutat era un bărbat.

I-am somat, cu vecinii martori, să își ceară scuze și nu au vrut. Unul dintre domnii de la poliție, pe surse, a afirmat că sunt isterică. Dacă nu aș fi fost isterică, ce s-ar fi întâmplat cu noi?! Și îmi pare rău că nu au fost și alții la fel că probabil nu se întâmplau multe în țara noastră”, a povestit femeia.

Cecilia Grecu a anunțat că va depune plângere împotriva celor care au participat la descindere.

”Nu mi-au arătat niciun mandat și nu s-au prezentat. Când am deschis ușa, mascații erau deja în curte. Nu s-au prezentat până au urcat înapoi în dubă să plece. Erau mulți, cred că în jur de zece mascați. Nu am reușit să număr. Țipau la mine să le spun cu cine sunt în imobil.

Tot abuzul asupra noastră a durat aproximativ 20 de minute. După ce au plecat din curtea mea...cred că au primit un telefon. După ce au plecat, fiica mea a fugit în grădină să vadă dacă ajung la adresa corectă de pe strada paralelă, care este în spatele imobilulului, nostru, și atunci am sunat la 112”, a mai spus femeia.

Descinderea a avut loc miercuri dimineață, în localitatea Clinceni, din Ilfov.

