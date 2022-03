FOTO Armata "ortodoxului" Putin a distrus zeci de biserici, la fel ca pe vremea lui Stalin

"De la începutul războiului, bombardamentele asupra Ucrainei au afectat cel puțin 59 de clădiri de importanță religioasă în cel puțin 8 regiuni. Majoritatea bisericilor distruse sunt ortodoxe", a informat Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertate de Conștiință, citat de agenția Nexta.

Since the beginning of the war, shelling in #Ukraine has affected at least 59 buildings of religious significance in at least eight regions. Most of the destroyed churches are Orthodox, said the State Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience. pic.twitter.com/42rhiHUxSM