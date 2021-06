Negulescu a relatat filiera prin care Blejnar, ajutat de omul de afaceri Gheorgeh Ștefan “Pinalti”, în calitate de intermediar, ar fi obținut ca mită 20% (aproximativ 3 milioane de euro) dintr-un contract de informatizare a ANAF.

"Blejnar este un personaj destul de interesant, când era șeful ANAF conducea instituția “pe peroană fizică”. (…) Era foarte inventitv, a ordonat ca licitatiile să fie câștigate de alte societăți si acestea să subcontracteze către firma “beneficară”, lucru care s-a și întâmplat, iar patronul acesteia dădea cei 20% către niște firme controlate de Blejnar, de unde mai departe plecau spre firme fantomă și erau scoși cu sacoșa.(…) Spre finalul anchetei, un martor cu identitate protejată mi-a declarat că Blejnar și Pinalti au avut o întâlnire la Monaco și Blejnar i-a confirmat că a primit cei 20% din contracte” (…) Blejnar ajuta pe oricine era dispus să-I dea șpaga de 20%", a povestit fostul procuror anticorupție.

Mircea Negulescu a mai relatat un episod extrem de interesant din perioada urmăririi fostului șef al ANAF.

“Îl aveam sub supraveghere pe Blejnar și, la un moment dat, ne-a fost frică să nu-l pierdem pentru că a intrat într-un consulat. Tot atunci, Stroe Dan, care era mâna dreaptă a lui Blejnar ]n ANAF, a fugit din țară, noi am dat consemnt la frontier că daca-l rețin să-l trimită direct la DNA Ploiești și a venit soția lui să ne spună că vrea să colaboreze. Am ridicat consemnul și a venit direct la noi.

Pe de altă parte, fostul procuror a relatat că nici după ce a fost condamnat, pentru corupție, Sorin Blejnar n-a ezitat să aplice aceleași metode. “La un moment dat, Blejnar îmi propunea, din închisoare, prin avocat, suma de 500 de mii de euro, ca să mă autodenunț că l-am anchetat, știind că e nevinovat, adică represiune nedreaptă", a declarat Mircea Negulescu la Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus.

Culisele Statului Paralel: Spăgile de sute de milioane de euro din vămi, scandalul Blejnar și "regina" vămilor