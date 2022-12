Dan Voinea: Este meritorie ieșirea SRI pe Dosarul Revoluției, dar e nevoie și de dosarele de la Armată - Cine a dat ordinul să se tragă în civili

„Am văzut și eu acel comunicat dat de Serviciul Român de Informații. Un volum care aparține nu SRI ci Comisiei senatoriale care a făcut o cercetare, din care făcea parte Constantin Ticu Dumitrescu, fost deținut politic, n.r.) și Sergiu Nicolaescu, la care noi am trimis foarte multe documente. Nu poate fi considerat un dosar secret”, a susținut fostul general Dan Voinea, sâmbătă seară, în emisiunea Deschide lumea, la Realitatea PLUS.

„Pe de altă parte, este meritorie această ieșire (a SRI, n.r.), și se pun la dispoziția dvs și a procurorilor. Însă nu numai SRI ar trebui să facă asta. Și cei din Armată aveau un studio de film, și ei au filmat au făcut fortografii, au fost multe dosare care pot interesa această anchetă, mai ales jurnalele acțiunilor de luptă, pe care toate unitățile militare erau obligate să le țină, evenimentele sunt notate, sunt notate care au fost efectele, cine a dat ordinele, cine le-a executat”, a mai spus Dan Voinea.

Întrebat de ce nu sunt făcute încă publice, ce miză poate ascunde neprezentarea acestor dosare, Dan Voinea a declarat că „este foarte simplu. Cei care au facut represiune până în 22 (decembrie 1989, n.r.), mă refer la Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Gărzile patriotice, sunt aceiași care au fac victime și după 22 și se regăsesc în funcții de conducere în aceste ministere”

„Numele le-am pus pe hârtie, am început urmărirea penala, am avut foarte multe nume. Au continuat să fie protejați tocmai prin lipsa acestor jurnale de luptă. Erau obligate unitățile militare să le țină (jurnalele de luptă, n.r.). Și atunci nu-ți mai trebuie alte probe, pentru că astea sunt mijloace de proba, dar ele sunt secretizate. Trebuie puse la dispoziția dvs și a procurorilor ca să fie publice. Cât am făcut eu dosarele, nu am avut niciun răspuns de la dânșii în legătură cu documetnele de la Revoluție”, a adăugat Dan Voinea.

Dosarele care lipsesc în prezent „ajută, în măsura în care anumite elemente pot confirma actul de represiune. E vorba de infracțiuni. Restul activităților făcute nu-s infracțiuni, nu ne interesează”, a mai spus Voinea.

Acesta a mai spus că sunt orașe în care s-au aflat numele autorilor faptelor, precum Cluj, Timișoara și Sibiu, și că victimele și-au primit drepturile.

Întrebat și cine a ordonat să se tragă în civili, fostul procuror militar a afirmat că „până la data de 22 decembrie absolut toate instituțiile militare au fost angrenate în această represiune, dar și Gărzile Patrotice, iar după această dată a fost scoasă din nou Armata în stradă, fiind mai multe unități implicate”.

„Nu știu dacă se vorbește (acum, prin declasificarea dosarului de SRI, n,r.) pentru un stat de drept. La noi s-a întâmplat că cei care au preluat puterea și-au făcut parchet, ei și-au numit șefii”, a mai susținut Dan Voinea în intervenția de la Realitatea PLUS.

Fostul procuror militar susține că declasificarea de acum ar însemna finalizarea anchetei pentru a nu se merge la final.

„Cu această desecretizare de acum se termină toată cercetarea, că nu mai e cazul să se meargă mai departe, cam așa am înțeles eu din comunicat. Dar asta nu poate stabili SRI, nici altă insitituție, ci numai Parchetul, pentru că aici e vorba de infracțiuni imprescriptibile, care trebuie rezolvate până la capăt. Să știm cine pe cine a ucis și de ce. Până la urmă, manifestanții, anticomuniștii aceia și cei care zac la cimitir nu au atacat pe nimeni, n-au fost înarmați. Aici este o problemă de represiune nedreaptă. Au dus tinerii împușcați să-i ardă la București. Numai naziștii au făcut așa ceva. Cum să tolerezi așa lucruri?”, a acuzat Dan Voinea.

De ce sunt doar 3 inculpați în Dosarul Revoluției din 1989

În Dosarul Revoluției, au fost inculpați fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, fost șef al Aviației militare. Aceștia vor fi deferiți Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a fi judecați pentru infracţiuni contra umanităţii, prevăzute la articolele 439 și 5 din Codul penal.

„Trei inculpați, doi sunt caporali, că Iliescu și Voicuescu nu au grad . Dispozitivele militare au fost dirijate de militari, de generali, nici de Iliescu , nici de Voiculescu Într-adevăr apare vocea lui Iliescu la televizor că exista teroristi și până la urmă s-a dovedit că nu au existat teroriști. E cu totul altceva. E vorba de cine a dat ordinul, care rezultă din jurnalul acțiunilor de luptă”, a explicat Dan Voinea.

Cine a dat primul ordin în decembrie 1989

„Primul ordin care s a dat a fost dat de Ceaușescu de stare de necsesitate, toată comanda trece la comandantul suprem, când cine nu e execută ordinul poate fi executat, aici s-a forțat nota cu militarii la executarea unui ordin de catre militari, amenințați că sunt împușcați dacă nu execută ordinul. Aici trebuie căutați vinovații, în zona aceasta”, a menționat fostul general Dan Voinea.

CINE a blocat și blochează Dosarul Revoluției din 1989

Întrebat despre poziția lui Klaus Iohannis, care a reclamat întârzierea rezolvării dosarului, Dan Voinea spune că „ așa s-a dorit de la început, pentru că până în 1995 toate au fost închise cu NUP dându-se vina pe eroare. Eu am infirmat sute de dosare de acest gen. Toți președinții au zis că trebuie soluționate , trebuie făcute, au zis-o pentru societate, pentru părțile vătămate, care au făcut permanent demersuri, memorii la Parchetul General, la Ministerul Justiției. Președintele a cerut , dar cei din subordine au mers în pas de melc, au mers în sens invers chiar”.

Întrebat dacă a primit un ordin politic să nu gasească vinovați, Dan Voinea a infirmat.

„Nu, și când a venit presedinte Emil Constantinescu, mi-a zis să le facem, mă chema și la 12 noaptea. Atunci am trimis in instanta victimele de la Timișoara, pe generalii Stănculescu și Chițac, dosarul Sibiului, dosaru lde la Cluj , cu Topliceanu, și nu am teroristi acolo, sunt vreo 40 și ceva de dosare trimise în instanța cât am fost eu pe acest dosar (al Revoluției, n.r.)”, a răsuns Dan Voinea.

Gestul fostului ministru Constantin Dudu Ionescu

„În timp ce lucram la aceste dosare , m-a chemat Dudu Ionescu, era ministrul apărării, și mi-a zis că desființăm parchetele militare, că ne anchetati pe noi, care vă dăm grade s.a.m.d., și asta m-a determinat să devin ordonator secundar de credite. (...) Aprobarea mi-a dat-o ministerul finanțelor, cineva de la MF m-a învățat cum sa fac. Guvernul și MJ, cred că era dna Monica Macovei atunci. Eu nu am vorbit personal cu nimeni, eu am dat drumul la dosar. Am spus că guvernul a aprobat. Nu pot da nume, că nu m-am dus cu dosarul in brate din cabinet în cabinet. (...) Presiunile erau la nivelul acesta, de ministru, general, dar am făcut dosarele. Dosarul cu morții de la Timișoara eu l-am făcut, dosarul Clujului. (...) Dudu Ionescu m-a chemat la cabinet la el. I-am spus că mă chemați aici că să mă ajutati să finalizez dosarele, nu să mă amenințați, și m-am întors și am plecat. A amenințat cu desființarea parchetelor militare”, a relatat Dan Voinea.

Ce s-a întâmplat când l-a chemat pe Ion Iliescu pentru probele din Dosarul Mineriadei, în 2008

„Când l-am chemat pe dl Iiescu la finalizarea dosarului mineriadei, era finalizat dosarul, au venit trei avocați. După ce i-am arătat probele de la dosar, erau lucruri pe care nu avea cum sa le mai evite, m-a reclamat la dna Kovesi. După aia s-a dus la CCR și într-o săptămână s-a dat decizie de la CCR, de judecătorii numiți de dânsul, că parchetul militar, procurorii militari nu mai au voie să cerceteze civil. Și au luat toate dosarele. Vorbi mde 2008 aici. Și le-au luat. Și ce era sa fac? Le-am numerotat, le-am indosariat și le-am dat drumul, au plecat la colegii civili. După aceea, cei civili au dat din nou la militari si tot așa au fost plimbate dosarele”, a relatat Dan Voinea.

Dan Voinea, refuzat de Kovesi să revină în procuratură pentru dosarele Mineriadei și Revoluției

Despre fostul procuror general, Codruța Kovesi, și momentul în care fostul președinte Traian Băsescu i-a cerut să se rezolve dosaru lrevoluției și al Mineriadei, Dan Voinea a relatat că „m-a chemat și pe mine acolo. Am făcut cerere să revin să mă ocup, însă dna Kovesi m-a ținut luni bune, după care mi-a trimis un raspuns că îndeplinesc conditiile să revin in Parchet, dar nu este cazul să angajeze pensionari. Ăsta a fost răspunsul și cu asta am terminat”.