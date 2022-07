Fostul premier al Japoniei Shinzo Abe a fost împușcat, la un eveniment electoral din orașul vestic Nara.

Potrivit postului public de televiziune NHK, Abe a fost împușcat din spate în piept și s-a prăbușit la jumătatea discursului său.

Martorii spun că s-ar fi auzit două împuşcături, potrivit Reuters.

Atacatorul său a fost arestat imediat, transmite BBC.

Photo of the suspect that shot Japanese former PM Shinzo Abe. The weapon looks like a custom sawed-off shotgun. pic.twitter.com/eVDcZPZ5xW