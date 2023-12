Fostul ministru austriac de externe Karin Kneissl a ajuns în atenţia presei internaţionale după ce în 2018 l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta ei şi a dansat vals cu el. După invazia rusă din Ucraina, ea a atras din nou atenţia, pentru că s-a mutat în Rusia, fugind de o aşa-zisă prigoană a unui Occident care o acuză că ar fi spionul Rusiei. Jurnalistul BBC Steve Rosenberg a mers la Sankt Petersburg şi a stat de vorbă cu fosta şefă a diplomaţiei de la Viena de la care vrut să afle cum vede ea lucrurile.

Relatarea jurnalistului BBC începe într-o notă amuzantă: „Totul este mai degrabă suprarealist. Mă aflu într-un conac din Sankt Petersburg din secolul al XIX-lea. Pe podea, lângă scaunul meu, zace Winston Churchill. Doarme adânc... şi sforăie. "Poate că dacă îl trezeşti din când în când e bine" Acest sfat vine de la fostul ministru de externe al Austriei, Karin Kneissl, care stă în faţa mea. Winston Churchill este câinele ei boxer. În urmă cu câteva luni s-au mutat în Rusia, împreună cu pisica şi poneii doamnei Kneissl”.

Fostul ministru de externe al Austriei are o întâmplare anecdotică legată de câinele său: "Am avut odată un mic incident diplomatic cu sforăitul lui", îşi aminteşte ea. "Aveam o conversaţie telefonică cu colegul meu german. (Fostul ministru de externe german Heiko) Maas era pe difuzor şi Winston Churchill sforăia. A trebuit să îl trezim pentru a nu irita Berlinul. Altfel, s-ar fi putut gândi că Viena adoarme atunci când Berlinul sună", a explicat fosta şefă a diplomaţiei.

Karin Kneissl a avut multe joburi: conferenţiar, jurnalist independent, analist în domeniul energiei. Dar a fost, totodată, şi o figură controversată. Nu mai mult decât în 2018, când preşedintele rus Vladimir Putin a participat la nunta ei. În cea mai mare parte a anilor 1990, ea a lucrat în cadrul Ministerului austriac de Externe. În 2017, Partidul Libertăţii din Austria, de extremă dreapta (din care nu făcea parte), a nominalizat-o pentru a fi ministru de externe într-un nou guvern de coaliţie. Partidul a cultivat legături strânse cu Kremlinul şi a semnat un acord de cooperare cu partidul de guvernământ Rusia Unită. În 2019, guvernul s-a prăbuşit, iar Karin Kneissl a părăsit funcţia. Ea susţine că "presiunile politice" i-au împiedicat încercările de a-şi relua cariera în mediul academic şi în afaceri, deoarece era percepută în general ca fiind prea apropiată de Rusia.

Şi erau multe lucruri pe care criticii ei le puteau indica, notează BBC. În 2020, Karin Kneissl a început să contribuie cu opinii la RT, un organ de presă controlat de stat din Rusia. Ea a devenit profesor invitat la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova. În 2021, gigantul petrolier rus Rosneft a numit-o în Consiliul de aAministraţie (din care a demisionat în mai 2022).

Plângându-se de o "vânătoare de vrăjitoare" şi de faptul că nu şi-a putut găsi un loc de muncă acasă, Karin Kneissl s-a mutat în Franţa, apoi în Liban. În urmă cu câteva luni, ea era din nou în mişcare: de data aceasta a plecat în Rusia, pentru a conduce un centru de analiză la Universitatea din Sankt Petersburg. Acesta îşi are sediul în conacul rafinat în care jurnalistul BBC a fost invitat să facă interviul. Pe site-ul web al organizaţiei se afirmă că misiunea centrului este "să caute soluţii la provocările dezvoltării globale şi la obiectivele politicii ruseşti".

Karin Kneissl nu numai că este la conducerea acestui centru. Ea a venit şi cu numele potrivit. "Eu am creat numele G.O.R.K.K.I., care este acronimul pentru Observatorul Geo-Politic pentru Problemele Cheie ale Rusiei", explică ea.

ŞI-A RECĂPĂTAT "LIBERTATEA ACADEMICĂ" ŞI NU VEDE REPRESIUNE ÎN JUR

Reporterul BBC pune şi întrebarea-cheie: "Înţelegeţi că este extrem de controversat ca un fost ministru de externe austriac să se mute în Rusia într-un moment în care această ţară a lansat o invazie totală şi neprovocată a Ucrainei? Nu există pericolul ca, prin prezenţa dumneavoastră aici să legitimaţi invazia, războiul şi represiunea internă care are loc aici?".

Răspunsul lui Karin Kneissl vine fără echivoc: "Ei bine, până acum nu am văzut niciun fel de represiune în jurul meu", spune ea. "Pot să lucrez aici într-un fel de libertate academică care a început să-mi lipsească atunci când încă mai predam la diverse universităţi din Uniunea Europeană", adaugă fostul oficial austriac.

Steve Rosenberg îi reaminteşte lui Karin Kneissl că, în urmă cu doar câteva zile, chiar Sankt Petersburg, o tânără - Saşa Skocilenko - a fost trimisă la închisoare pentru şapte ani pentru că a înlocuit etichetele cu preţuri dintr-un supermarket cu sloganuri împotriva războiului, acesta fiind un exemplu recent al valului de represiune care mătură Rusia.

"Deci, ce legătură am eu cu asta?", a reacţionat fostul ministru austriac. "Tocmai am explicat pe larg situaţia prin care am trecut. Să privim lucrurile altfel: de ce i s-a interzis lui Karin Kneissl să lucreze? Unde este crima mea? Sunt foarte recunoscătoare că am posibilitatea de a lucra (în Rusia)", menţionează ea.

O NUNTĂ CU BUCLUC

Karin Kneissl a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume în 2018.

În luna martie a acelui an, un agent chimic neurotoxic fusese folosit pe străzile din Marea Britanie. Fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia fuseseră otrăviţi cu Noviciok. Aceştia au supravieţuit atacului din Salisbury. Însă un civil, Dawn Sturgess, a fost şi ea contaminată şi a murit ulterior. Uniunea Europeană a fost de acord cu evaluarea guvernului britanic "că este foarte probabil ca Federaţia Rusă să fie responsabilă". Zeci de diplomaţi ruşi au fost expulzaţi din ţările din Europa, în timp ce Moscova a negat orice legătură.

Trei luni mai târziu, Karin Kneissl l-a invitat pe preşedintele Putin la nunta ei planificată pentru vară. În august 2018, liderul de la Kremlin a sosit la nuntă cu un buchet de flori, a sărutat mireasa şi le-a adus mirilor o mulţime de cadouri, inclusiv un samovar, un tablou şi o pereche de cercei. Preşedintele rus şi ministrul austriac de externe au dansat vals. La finalul dansului, Karin Kneissl a făcut o reverenţă adâncă.

Într-un interviu acordat la începutul acestui an, în cadrul emisiunii HARDtalk de la BBC, pe când se afla încă în Liban, Karin Kneissl a fost întrebată dacă ar dansa astăzi cu preşedintele Putin la o nuntă, ştiind că liderul de la Kremlin a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internaţională ca suspect de crimă de război. "Da", a răspuns ea. "Ce are de a face un lucru cu celălalt? Nu am de gând să intru în toată această acuzaţie de criminal de război, pentru că avem o mulţime de criminali de război în cercurile politice de rang înalt", a punctat ea.

Corespondentul BBC a abordat şi el subiectul nunţii din 2018.

"Este atât de plictisitor", a comentat ea iritată. "Toată chestia s-a întâmplat acum aproape şase ani. Pe atunci eram ministru de externe şi am dansat cu preşedintele Putin. Dar am făcut alte lucruri în viaţa mea înainte şi după. Sincer, este atât de plictisitor. Este foarte plictisitor. Sunt subiecte mult mai interesante pe care le putem discuta", a insistat ea.

Întrebată dacă regretă, ea a repetat: "Consider că este plictisitor. Iar câinele tocmai a adormit şi sforăie pentru că ştie subiectul".

Discuţia alunecă spre alte subiect - presiunea occidentală asupra Rusiei. Iar Karin Kneissl crede că liderii europeni încep să recunoască ineficienţa sancţiunilor. "Ceea ce cred că se mişcă este recunoaşterea de către mulţi a faptului că sancţiunile nu funcţionează", spune ea. "Mulţi sunt nevoiţi să recunoască faptul că sancţiunile împotriva Rusiei nu au dat rezultatele pe care şi le doreau. Şi când te uiţi la modul în care vorbesc toţi oficialii UE în ultimele optsprezece luni - schimbarea regimului în Rusia este ceea ce cer - vreau să spun, cum poţi tu, ca Rusia, să negociezi apoi cu oameni care cer implozia ta, distrugerea ta?" - continuă ea

Pe dulapul din spate, Kneissl are, între altele, o fotografie cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, şi o fotografie a ei cu preşedintele Putin.

Întrebată ce impresie i-a făcut Vladimir Putin, austriaca a răspuns fără ezitare: "Este cel mai inteligent gentleman, cu accent pe gentleman - şi am întâlnit câţiva. În sensul a ceea ce Jane Austen a scris în Mândrie şi prejudecată despre gentlemanul desăvârşit, el se ridică la acest standard", spune Kneissl.

"Asistăm la un val de represiune pe plan intern şi am văzut cum Rusia invadează Ucraina. Este greu de clasificat acest lucru ca fiind o acţiune de gentleman", observă jurnalistul BBC.

"Ei bine", răspunde Karin Kneissl, "Tony Blair, David Cameron, cu toţii au fost implicaţi cu guvernele lor în acţiuni militare", punctează ea.

Karin Kneissl îşi construieşte o nouă viaţă în Rusia. Întrebată dacă se va întoarce vreodată în Austria, ea susţine că în ţara sa natală există o serie de voci care cer retragerea cetăţeniei sale pentru că lucrează acum la o universitate din Rusia. "Sunt acuzată de corupţie, de înaltă trădare, de treizeci de ani de serviciu la KGB, potrivit Wikipedia. Tot acest tip de mizerii şi defăimare distruge o viaţă. Şi nu vreau să mă întorc în Austria până când o mulţime de cazuri juridice nu-mi vor reabilita reputaţia", spune fosta şefă a diplomaţiei. Ea susţine că nu înţelege absolut deloc de ce este acuzată că ar fi spion rus."Este doar o fantezie murdară", conchide Karin Kneissl.